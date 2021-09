Afterwork – C’est la rentrée à Cobalt ! Cobalt, 16 septembre 2021, Poitiers.

Après de longs mois d’attente et un certain nombre de webinars, ça y est… Nous allons enfin pouvoir nous retrouver physiquement à **Cobalt** ! Pour célébrer ces retrouvailles et vous présenter les événements au programme du **second semestre 2021**, nous vous donnons rendez-vous à **Cobalt** pour un Afterwork le **jeudi 16 septembre**, à partir de **18h**. **Gratuit**, sur inscription juste ici ? [https://forms.gle/Huhx3RufruHoFJiL7](https://forms.gle/Huhx3RufruHoFJiL7) **LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À TOUS NOS ÉVÉNEMENTS !** En présentiel à **Cobalt** _(5 rue Victor Hugo, Poitiers)_

Cobalt 5, rue victor hugo, 86000 Poitiers Poitiers Vienne



2021-09-16T18:00:00 2021-09-16T21:00:00