De ses origines bordelaises aux pays du Nouveau monde, le Merlot est aujourd’hui l’un des cépages les plus plantés sur la planète. Connu et reconnu pour donner certains des plus grands vins au monde, le Merlot produit également des vins charnus et fruités, séduisants et accessibles. À travers cet atelier monocépage, nous vous ferons découvrir comment le Merlot s’exprime sur différents terroirs : à Cadillac dans le bordelais, à Tessin en Suisse et à Baja California au Mexique. Dégustez 3 vins typiques de ces régions viticoles et partagez votre expérience de dégustation. Cet atelier est réalisé dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. En partenariat avec : Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, SwissWine, Consejo Mexicano Vitivinicola

PLEIN TARIF 18 € TARIF ABONNÉ 14.40 €

Dégustez 3 vins typiques de ces régions viticoles et partagez votre expérience de dégustation. La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux

2021-09-30T18:30:00 2021-09-30T19:30:00;2021-09-30T20:30:00 2021-09-30T21:30:00

