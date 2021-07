Savigny-le-Temple L'Empreinte Savigny-le-Temple, Seine-et-Marne Afterwork : Carte blanche à Tips Stevens L’Empreinte Savigny-le-Temple Catégories d’évènement: Savigny-le-Temple

Seine-et-Marne

Afterwork : Carte blanche à Tips Stevens L’Empreinte, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Savigny-le-Temple. Afterwork : Carte blanche à Tips Stevens

L’Empreinte, le vendredi 30 juillet à 19:00

**On est vraiment heureux de laisser carte blanche à Tip Stevens, touche à tout du groupe Teacup Monster** Tip Stevens, d’abord chanteur et compositeur mais aussi multi-instrumentiste, se présente souvent comme un éternel touche à tout. Déjà très actif en tant que chanteur du trio rock Teacup Monster, à travers son activité de streamer sur la plateforme Twitch ou encore dans la production musicale d’autres artistes, Tip développe depuis peu son projet musical en solo. Aux oreilles du public, Tip Stevens se distingue avant tout par une voix singulière et prenante, qui navigue d’un univers à l’autre avec un concept simple : ne jamais présenter d’album, mais plutôt plusieurs EPs portant chacun le nom d’un animal totem. Chaque opus représente pour lui l’occasion d’expérimenter de nouvelles couleurs musicales, tout en gardant une ligne artistique forte, faite d’instinct et d’authenticité. **TIP STEVENS :** [https://www.lempreinte.net/artistes/tip-stevens](https://www.lempreinte.net/artistes/tip-stevens) _Concert assis_ _Port du masque obligatoire_ _Respect des gestes barrières, vous connaissez la musique._ On est vraiment heureux de laisser carte blanche à Tip Stevens, touche à tout du groupe Teacup Monster. L’Empreinte 301 avenue de l’Europe 77176 Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T19:00:00 2021-07-30T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Savigny-le-Temple, Seine-et-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu L'Empreinte Adresse 301 avenue de l'Europe 77176 Savigny-le-Temple Ville Savigny-le-Temple lieuville L'Empreinte Savigny-le-Temple