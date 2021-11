Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Afterwork : Bise Festival – Lenparrot Dj set Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Afterwork : Bise Festival – Lenparrot Dj set Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 9 novembre 2021, Nantes. 2021-11-09

Horaire : 18:30

Gratuit : oui Gratuit Le BISE fera son grand retour les 18 et 19 janvier 2022 !Le festival de showcases et de rencontres professionnelles nantais, en parallèle des Biennales Internationales du Spectacle (BIS), revient pour une seconde édition à Stereolux et Trempo. Qu’ils soient Pop, Hip-Hop, Électro, Rock… le BISE Festival fera de nouveau la part belle aux talents émergents. ­C’est donc non sans excitation que les équipes de VADYM, Stereolux et Trempo vous invitent à découvrir les 10 premiers noms de la programmation ains Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes 02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org

