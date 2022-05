AFTERWORK BAGATELLE Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle Talence Catégories d’évènement: Gironde

AFTERWORK BAGATELLE

Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle, le mardi 24 mai à 18:00

Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle, le mardi 24 mai à 18:00

Cette année, et afin de promouvoir les valeurs, les métiers et projets transverses remarquables de la Fondation, un événement de type “Forum recrutement” baptisé “AFTERWORK BAGATELLE” est organisé le mardi 24 mai 2022, de 18h à 21h. Tous nos professionnels se rendront disponibles pour répondre à vos questions et nos responsables “Ressources humaines” pourront vous présenter les offres d’emploi à pourvoir au sein de nos établissements. Nous vous attendons nombreux !

Entrée gratuite sur inscription

Prendre le temps de faire connaissance lors d’un événement convivial de recrutement associé aux activités sanitaires, médico-sociales, sociales et de formation de la Fondation Bagatelle. Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle 203 route de Toulouse, 33401 Talence Talence Gironde

2022-05-24T18:00:00 2022-05-24T21:00:00

