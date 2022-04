Afterwork au Château Livran Saint-Germain-d’Esteuil, 20 mai 2022, Saint-Germain-d'Esteuil.

Afterwork au Château Livran Saint-Germain-d’Esteuil

2022-05-20 18:30:00 – 2022-05-20

Saint-Germain-d’Esteuil Gironde Saint-Germain-d’Esteuil

EUR 0 Repris il y a quelques années par la famille Michon-Lurton, le château Livran fait figure de modèle dans la façon de cultiver un vignoble tout en essayant de respecter la nature : puit canadien pour la climatisation, ramassage des plantes sauvages pour traiter la vigne, station d’épuration des eaux usées unique en France,….

Edwige et Olivier, les maîtres des lieux vont vous faire une visite de la propriété tout en vous expliquant leur vision des choses et leur façon de travailler.

La visite se clôturera par une dégustation accompagnée de quelques amuses-bouches offerts par le château Livran et l’office de tourisme Médoc-Vignoble.

Sur inscription, car le nombre de places est limité.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de Vert Médoc.

+33 5 56 59 03 08

Château Livran

Saint-Germain-d’Esteuil

