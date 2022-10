Afterwork au Château Gayon Caudrot Caudrot Catégories d’évènement: Caudrot

2022-10-28 18:30:00 – 2022-10-28 21:30:00

Joignez-vous à nous autour d'un verre de vin et d'un peu de musique pour clôturer votre semaine! Découvrez notre production, nos vignes et le château à cette occasion. Sur réservation, places limitées!

