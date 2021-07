Afterwork au Château Fonbadet Pauillac, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Pauillac.

Afterwork au Château Fonbadet 2021-07-15 18:00:00 – 2021-07-15 22:30:00

Pauillac Gironde

Un After Work pour fêter l’été au Domaine Peyroni!

Entrez au cœur d’une propriété familiale et laissez-vous porter par la quiétude d’une belle soirée d’été avec ambiance musicale.

Nous vous proposerons 1 panier gourmand et 1 bouteille de rosé pour 2 personnes.

Animations pour les enfants (pêche au canard, Mölkky…)

Sur réservation uniquement.

+33 5 56 59 02 11

ANAKA

dernière mise à jour : 2021-06-22 par