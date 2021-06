Afterwork : Anticipation des risques en entreprise La Forge Collective, 17 juin 2021-17 juin 2021, Valence.

Afterwork : Anticipation des risques en entreprise

La Forge Collective, le jeudi 17 juin à 18:00

Un afterwork détente et enrichissant ça vous tente ? On vous donne rendez-vous à la Forge Collective, le 17 juin de 18h à 20h. On se détends, on discute pendant une heure, et après on s’intéresse à l’anticipation des risques en entreprise ! Toute entreprise peut se trouver confrontée à des évènements perturbateurs majeurs qui mettent en péril son activité (défaillance d’un fournisseur, panne de machine, absentéisme fort, indisponibilité de son système informatique etc). Identifier ces risques et établir des réponses à l’avance permet d’en minimiser l’impact. Nous ferons un zoom sur le Plan de Continuité des Activités : un précieux outil stratégique permettant à une entreprise de maintenir ses activités essentielles lors d’une crise, et d’organiser la reprise de son activité, une fois la crise terminée. L’objectif est de faciliter le fonctionnement d’une entreprise en mode dégradé et de rendre celui-ci le plus bref possible, en ayant défini à l’avance les priorités, les rôles de chacun, et pris à l’avance certaines mesures de précaution.

Afterwork gratuit – en présentiel – inscription obligatoire

Afterwork détente sur la thématique de l’anticipation des risques en entreprise

La Forge Collective 8 rue Baudin, 26000 Valence, France Valence Drôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-17T18:00:00 2021-06-17T20:00:00