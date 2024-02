AFTERWORK ANNÉES 2000 IBIS STYLES DE LAVAL Laval, mercredi 14 février 2024.

Afterwork Années 2000 à l’Ibis Styles Laval Centre Gare de Laval

Qui dit février dit Saint-Valentin… et qui dit Saint-Valentin dit… Afterwork à L’ibis Styles Laval !

Pas envie de passer la soirée seul.e ou devant le foot ? Viens avec tes potes à notre event spécial années 2000

Au programme

Une playlist avec toutes les musiques que vous connaissez sur le bout des doigts

Des cocktails (un peu spéciaux !) made by Peacocktail

Des tickets d’or avec des boissons à gagner !

Des tapas toujours plus gourmands by Mélibée Traiteur et les planches habituelles à la carte !

INFOS PRATIQUES

> Entrée gratuit

> Le mercredi 14 février de 18h à 22h

> Ibis Style Centre Gare .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 18:00:00

fin : 2024-02-14 22:00:00

8 Avenue Robert Buron

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

