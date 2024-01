Afterwork : Aestra + Kahani à l’EMB Sannois EMB Sannois Sannois, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 19h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre : réservation conseillée

Afterwork Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt : Aestra + Kahani

Æstra est un trio instrumental de rock alternatif composé de Vadim Hoch à la batterie, Ye Eun Lee à la basse électrique et Kevin Echeverry à la guitare. Le groupe est né de la rencontre de musicien durant leur formation au sein du pôle supérieur de musique de Paris en 2023. Avec des influences allant du Metal au rock indie en passant par la fusion, Aestra vous propose un voyage musical contenant une vaste palette de couleurs et de sonorités, des mélodies incisives parfois mélancoliques. Le groupe prépare la sortie de son premier EP prévu courant 2024.

Naviguer entre le réel et le rêve, la douceur et la violence, le mystique et l’universel : c’est là l’enjeu de la musique de Kahani. Le groupe parisien, formé en 2021, propose des compositions qui exprime les paradoxes et la dualité inhérente à chaque être, en puisant dans des influences musicales allant de Radiohead à Leprous en passant par Fleet Foxes ou Daniel Rossen. Alternant entre trio intimiste et quintet explosif, Kahani tire sa force de ses trois voix qui s’entremêle pour former des harmonies riches et singulières, renforçant le poids des paroles écrites principalement en français, dans le sillon d’Éluard ou Aragon. Kahani puisent aussi leur inspiration dans la littérature et le cinéma, offrant ainsi un déroulé narratif à leurs compositions. Après tout, Kahani signifie histoire…

EMB Sannois 2 Rue du Président Georges Pompidou 95110 Sannois

Contact : https://emb-sannois.org/evenement/afterwork-aestra-kahani/ +33139800139 com@emb-sannois.org https://emb-sannois.org/billetterie/

