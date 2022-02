Afterwork ADN 29 Le WHAT Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Afterwork ADN 29 Le WHAT, 24 mars 2022, Brest. Afterwork ADN 29

Le WHAT, le jeudi 24 mars à 18:30

ADN Finistère vous propose de vous retrouver pour son premier afterwork convivial à Brest. Au programme de cette soirée : – Faire connaissance avec les entreprises et écoles du réseau – Découvrir et s’impliquer dans les actions de l’association et des communautés – Découvrir la programmation événementielle à venir – Se divertir autour d’activités ludiques !

Gratuit, sur inscription

ADN Finistère vous propose de vous retrouver pour son premier afterwork convivial à Brest. Le WHAT 56 rue Am Romain Desfossés, 29200 Brest Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T18:30:00 2022-03-24T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Le WHAT Adresse 56 rue Am Romain Desfossés, 29200 Brest Ville Brest lieuville Le WHAT Brest Departement Finistère

Le WHAT Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Afterwork ADN 29 Le WHAT 2022-03-24 was last modified: by Afterwork ADN 29 Le WHAT Le WHAT 24 mars 2022 Brest Le WHAT Brest

Brest Finistère