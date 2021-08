Marseille Les Docks village Bouches-du-Rhône, Marseille Afterwork Acontraluz Festival Les Docks village Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Afterwork Acontraluz Festival Les Docks village, 2 septembre 2021, Marseille. Afterwork Acontraluz Festival

Les Docks village, le jeudi 2 septembre à 18:00

[AFTERWORK] Jeudi 2 septembre, @acontraluz_festival investit les Docks village pour une soirée de lancement exceptionnelle ! Pour avoir un avant goût de ce qui vous attend le 3 et 4 septembre sur l’Esplanade du J4, à #marseille pour le Festival Acontraluz rendez-vous dès 18h sur la Place des Palmiers aux Docks Village ! Arkadyan et Gordon Zola Places limitées à 500 : réservez vite sur Eventbrite. Événement gratuit. Pass sanitaire demandé (tente de dépistage à l’entrée O côté Quai du Lazaret, jusqu’à 19h)

Gratuit sur réservation

♫♫♫ Les Docks village 10 place de la Joliette 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-09-02T18:00:00 2021-09-02T23:30:00

Catégories d'évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille