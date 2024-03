Afterwork à l’Ampli La Route du Son Billère, jeudi 11 avril 2024.

Afterwork à l’Ampli La Route du Son Billère Pyrénées-Atlantiques

Programmation de l’Ampli

Rien n’Eclair! C’est bien plus qu’un groupe de lycéens. Ce sont de jeunes artistes qui se sont réunis pour vous proposer des reprises de qualité dans des styles de musique très variés allant de la pop au rock et en passant par de la funk. Cinq musiciens motivés, composés d’un batteur, d’une bassiste, d’une chanteuse, d’un guitariste/chanteur et d’un saxophoniste baryton.

Tette Chèvre avance dans un univers dystopique et dadaïste à grands coups d’électro

lo-fi et de boîte à rythmes berrurienne. Noir, revêche et retors, tette chèvre pratique le rebrousse poil qui décoiffe nos sociétés lissées. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 19:00:00

fin : 2024-04-11

La Route du Son 51 Allée Montesquieu

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@ampli.asso.fr

