La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire EUR 10 10 Les Afterworks à la Maison Jean Loron sont de retour pour 2022 ! Rendez-vous le jeudi 10 mars à partir de 18h, rejoignez-nous pour une sélection de vins au verre et de planches apéritives à partager dès 10 €. Le lieu idéal pour un moment de convivialité entre amis ou avec vos collègues.

Afterwork spécial Quiz Oeno : Testez vos connaissances sur le vin et tentez de remporter un cadeau au cours de la soirée !

Entrée libre dans la limite des places disponibles + Pass sanitaire demandé à l'entrée.

