Afterwork à la Guingampaise Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

Le café botanique Chez Georgette vous invite à ramener vos écharpes et vos connaissances sportives pour un quiz,animé par PIERRE HENRY-DUFEIL, un des commentateur sportif de À La Guingampaise.

Quiz interactif par appli et projeté sur écran géant en extérieur.

Avec également un job dating.

Tout au long de la soirée, des petits défis seront également lancés aux footeux locaux, mais chut, on vous en dit pas plus!

Restauration sur place, entrée libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 18:30:00

fin : 2024-04-25 22:00:00

Chez Georgette

Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne

