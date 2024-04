Afterwork à la ferme La Védélie Manhac, vendredi 7 juin 2024.

Afterwork à la ferme Tapas à la ferme en soirée, visite et traite des vaches ! Vendredi 7 juin, 17h00 La Védélie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T17:00:00+02:00 – 2024-06-07T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-07T17:00:00+02:00 – 2024-06-07T23:59:00+02:00

Venez visiter une ferme avec de Jeunes Agriculteurs et déguster des tapas à base de produits locaux !

Visite de la ferme possible, vous pourrez assister à la traite des vaches.

Soirée en musique.

Restauration (tapas chauds et froids) et buvette sur place !

La Védélie 12160 Manhac Manhac 12160 Aveyron Occitanie

agriculture élevage