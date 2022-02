Afterwork #7 Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Afterwork #7 Nice, 22 février 2022, Nice. Afterwork #7 Hôtel Aston La Scala 12 avenue Félix Faure Nice

2022-02-22 – 2022-02-22 Hôtel Aston La Scala 12 avenue Félix Faure

Nice Alpes-Maritimes « Charlie Parker with strings »

Violons Judith Le Monnier, Pauline Carpentier, – Alto Julien Gisclard – Violoncelle Yann Szakal – Saxophones Fabrizzio Bruzzone, Raphaël Illes. Hôtel Aston La Scala 12 avenue Félix Faure Nice

