Mayenne Ibis Style Laval Centre Gare t’invite à venir à notre premier afterwork de l’année rythmé de musique, de cocktails et de gourmandises ! 3 cocktails phares créés par Bar Spirits pour éveiller les papilles :

· Ruby Highball ~ Vodka, framboise, fraise, citron, perrier

· Exotic Daiquiri ~ Rhum, passion, ananas, citron, vanille, sucre

· Apple Pilar ~ Pomme trouble, citron, ginger beer, menthe Début de la soirée à 18h Afterwork #7 à l’Ibis Styles Laval Centre Gare https://www.instagram.com/p/Cnmakx3oCaf/?hl=fr Laval

