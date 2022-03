Afterwork #24 Musée d’art et d’histoire Genève Catégorie d’évènement: Genève

Avec ses deux expositions Pas besoin d’un dessin, imaginée par Jean-Hubert Martin et Surimono, le MAH redonne une visibilité à des œuvres longtemps demeurées invisibles, à découvrir dans cette soirée afterwork qui s’inscrit dans le Festival Histoire et Cité. Têtes-à-têtes avec des historiennes et historiens de l’Université de Genève, concerts à percevoir par l’entier du corps grâce à aux vibrations, danseuse qui joue à cache-cache ou ateliers d’écriture performatifs, il y en aura pour tous les goûts pour percer le voile de cellophane et redonner corps, forme et matière aux œuvres invisibles. Le grand escalier sera investi par un DJ, ainsi que la cour, qui abritera également un bar, alors couvrez-vous bien!

Prix libre – Paie ce qu’il te plaît

Musée d'art et d'histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève

