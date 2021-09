AFTERWORK #24 GÉNÉRATIONS D’ENTREPRENEURS – ADAPTER SON ENTREPRISE AU SERVICE DU HANDICAP En ligne, 14 octobre 2021, Montpellier.

AFTERWORK #24 GÉNÉRATIONS D’ENTREPRENEURS – ADAPTER SON ENTREPRISE AU SERVICE DU HANDICAP

En ligne, le jeudi 14 octobre à 17:30

Pour soutenir le handicap au sein des entreprises et vous donner l’envie d’entreprendre dans ce domaine, nous avons décidé de réaliser notre prochain afterwork sur “Adapter son entreprise au service du handicap” ! Pour ce nouvel afterwork Générations d’Entrepreneurs, on vous fait découvrir des projets aux service du handicap à travers le parcours d’entrepreneurs. Au programme de cet afterwork : * Une présentation des intervenants, * Des questions-réponses, * Un temps off pour discuter (même en numérique on tient à notre moment de convivialité). Les afterworks Générations d’Entrepreneurs organisés par PEPITE-LR et la CPME Occitanie sont ouverts à tous, porteurs de projets, étudiants curieux, personnes en quête d’inspiration… Notre format d’afterwork répond à toutes les demandes ! RDV le 14 octobre entre 17h30 et 19h sur Zoom (le saint graal), qui vous sera transmis après votre inscription. [https://pepite-lr.inook.website/fr/events/17397](https://pepite-lr.inook.website/fr/events/17397)

Inscription gratuite

3 témoignages d’entrepreneurs sur “Adapter son entreprise au service du handicap” !

