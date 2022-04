Afterwork #15 Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Afterwork #15 Opéra Plage 30 Quai des États-Unis Nice

2022-07-05

Nice Alpes-Maritimes « Hommage à Claude Bolling » Suite pour violoncelle et jazz piano

Trio violoncelle Thierry Trinari – Piano Thibault Epp – Contrebasse Fabrizio Bruzzone – Batterie Philippe Serra. Opéra Plage 30 Quai des États-Unis Nice

