Afterwork #11 Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Afterwork #11 Nice, 14 juin 2022, Nice. Afterwork #11 Château de Crémat 442 Chemin de Crémat Nice

2022-06-14 – 2022-06-14 Château de Crémat 442 Chemin de Crémat

Nice Alpes-Maritimes EUR 15 15 Hommage au concert des 3 ténors

« Tenortonik » trio vocal de ténors accompagnés par un électone – Valentin Ferrari, Franck Bard et Gilles San Juan Château de Crémat 442 Chemin de Crémat Nice

