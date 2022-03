Afterwork 100% Riesling La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

le jeudi 24 mars à La Cité du Vin

Originaire de la vallée du Rhin, le riesling est connu pour ses grands vins blancs aromatiques. Ce cépage se plaît particulièrement dans les climats frais comme en Allemagne, en Alsace, ou encore en Europe centrale, et même dans quelques vignobles du Nouveau Monde. Sensible au climat et au sol où il se trouve, cette variété offre des vins blancs secs ou doux, marqués par une acidité élevée et une minéralité singulière. A travers l’expression de trois rieslings, venez découvrir les particularités de ce cépage emblématique le temps de cet atelier. #RieslingBirthday ! Vous participez régulièrement à nos afterworks de dégustation ? Pensez à notre carte de fidélité Afterwork ! Dès 5 ateliers afterworks effectués, nous vous offrons le 6ème ! Votre carte de fidélité fonctionne pour des ateliers en tarif plein mais aussi en tarif réduit et abonnés. N’oubliez pas de la demander à nos sommeliers.

PLEIN TARIF 19 € TARIF ABONNÉ / ÉTUDIANT 15,20 €

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux

2022-03-24T18:30:00 2022-03-24T19:30:00;2022-03-24T20:30:00 2022-03-24T21:30:00

