Natif du sud-ouest, le Malbec est le cépage emblématique de Cahors, mais c’est en Argentine qu’il est désormais le plus planté, notamment dans les célèbres vignobles de la région de Mendoza. Connu avant tout pour ses rouges corsés, il produit aussi des vins rosés et il est utilisé très souvent dans les assemblages. Dans cet atelier, nous vous ferons découvrir les grandes caractéristiques de ce cépage à travers trois expressions de Malbec issus de nos fidèles partenaires viticoles : **Vin 1** : LALANDE DE CAVAGNAC – Domaine de Cause- 2016 – Appellation Cahors (France – Sud Ouest) **Vin 2** : TRAPICHE TERROIR SERIES FINCA SUAREZ LASTRA – 2010 – Appellation Mendoza – Vallée de Uco (Argentine) **Vin 3** : BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO- TABERNERO MALBEC- 2018 – Appellation Vallée de Ica (Pérou) En partenariat avec les régions viticoles de la Cité du vin.

PLEIN TARIF 19 € TARIF ABONNÉ / ÉTUDIANT 15,20 €

Dans cet atelier, nous vous ferons découvrir les grandes caractéristiques de ce cépage à travers trois expressions de Malbec issus de nos fidèles partenaires viticoles : La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux

2022-04-28T18:30:00 2022-04-28T19:30:00;2022-04-28T20:30:00 2022-04-28T21:30:00

