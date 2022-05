Afters musicaux Urbaka Festival Urbaka – Limoges,Jardins de l’Evêché, 30 juin 2022, Limoges.

Afters musicaux Urbaka

du jeudi 30 juin au samedi 2 juillet à Festival Urbaka – Limoges, Jardins de l’Evêché

Billetterie ouverte sur place dès 22h30 Participation 5 euros Pass 3 jours 12 euros Buvette à proximité Réservation possible via Weezevent Jeudi 30 juin 23h30 Out Of Monkey Folk & Country Soul Direction l’Americana avec OOM : une musique qui tournoie entre la frontière mexicaine, les bayous de Louisiane, et les terres arides et mélodiques du Texas ! Folk & Country Soul : l’équipage du “Out Of Monkey” emprunte la longue piste qui écrit la grande chanson de l’Ouest, nuancée du Blues et de la Soul. Line up : Charlotte Mathieu [Lead, Chant] / Marielle Gazelle [Clavier, Chant] / Pierre Nouhaud [Guitares, Chant] / Jérémy Fournet [Batterie] / Julien Daniel [Basse] Vendredi 1er juillet Minuit Blaas of Glory Rock Metal Blaas of glory est une fanfare hilarante comme vous ne l’avez jamais vu auparavant. Ces huit rockers en collants n’ont pas rencontré d’égal en termes de musique ou de théâtre durant leurs 10 ans au sein des différents festivals européens de toutes tailles et sortes, que ce soit du théâtre de rue, de la pop, du rock ou encore du métal. Samedi 2 juillet 23h40 La Mecánica Salsa cubaine L’orchestre de Salsa cubaine La Mecánica interprète avec brio la musique de Portabales, d’Arsenio Rodrigues, Ignacio Piñero, Nico Saquito, les plus belles voix de la musique cubaine. La bonne humeur que cette musique transpire, à travers son métissage, est rassurante, tout le monde s’y retrouve, un vrai bonheur. Peut-être un modèle de société. La Mecánica, De la pure vitamine C.

3 Afters musicaux sous chapiteau

Festival Urbaka – Limoges,Jardins de l'Evêché Place Saint Etienne, Limoges



