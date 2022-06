Afterbeach au Château Maucaillou Moulis-en-Médoc Moulis-en-Médoc Catégories d’évènement: 33480

Moulis-en-Médoc

Afterbeach au Château Maucaillou Moulis-en-Médoc, 13 juillet 2022, Moulis-en-Médoc. Afterbeach au Château Maucaillou Moulis-en-Médoc

2022-07-13 – 2022-07-13

Moulis-en-Médoc 33480 Moulis-en-Médoc Après la plage, rendez-vous au château pour un apéro gourmand ! Visite et découverte du domaine accompagnée des commentaires aguerris de nos viticulteurs Médocains.

Venez passer un agréable moment en famille, entre amis et découvrir les produits locaux. Au programme de la soirée :

Planchette gourmande + 2 verres de vin pour les adultes

Planchette gourmande avec jus de fruit pour les enfants

Animation musicale.

Moulis-en-Médoc

