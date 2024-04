Afterbeach au Château Lestage Listrac-Médoc, mercredi 31 juillet 2024.

Afterbeach au Château Lestage Listrac-Médoc Gironde

Après la plage, rendez-vous au château pour un apéro gourmand ! Visite et découverte du domaine accompagnée des commentaires aguerris de nos viticulteurs Médocains.

Venez passer un agréable moment en famille, entre amis et découvrir les produits locaux.

Au programme de la soirée

Visite du domaine

Assiette de charcuteries et fromages et dégustation de 3 vins 20€ par personne

Assiette de charcuteries et jus de raisin 15€ par enfant

Jeu concours sur place. Présence d’un food truck glacier.

Réservations conseillées au 05.64.31.07.77 ou au 05.56.03.21.01 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-31 17:00:00

fin : 2024-07-31 21:00:00

Chemin Lestage

Listrac-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Afterbeach au Château Lestage Listrac-Médoc a été mis à jour le 2024-03-28 par OT Médoc Atlantique