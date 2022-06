Afterbeach au Château Dutruch Grand Poujeaux Moulis-en-Médoc Moulis-en-Médoc Catégories d’évènement: 33480

Moulis-en-Médoc

Afterbeach au Château Dutruch Grand Poujeaux Moulis-en-Médoc, 6 juillet 2022, Moulis-en-Médoc. Afterbeach au Château Dutruch Grand Poujeaux Moulis-en-Médoc

2022-07-06 – 2022-07-06

Moulis-en-Médoc 33480 Après la plage, rendez-vous au château pour un apéro gourmand ! Visite et découverte du domaine accompagnée des commentaires aguerris de nos viticulteurs Médocains.

Venez passer un agréable moment en famille, entre amis et découvrir les produits locaux. Au programme de la soirée :

Visites du chai toutes les heures.

Brochette de bœuf médocain, grenier médocain, boulettes de melon et billes de vin de Dutruch, magret de canard séché farci au foie gras du Médoc + 2 verres de vin (un verre de Château Dutruch Grand Poujeaux et un verre de Petit Dutruch)

Moulis-en-Médoc

