After work sur l'eau Plobannalec-Lesconil, 10 juin 2022
Centre nautique de Lesconil 2 Rue Victor Hugo

2022-06-10 – 2022-06-10 Centre nautique de Lesconil 2 Rue Victor Hugo

Plobannalec-Lesconil Finistère Plobannalec-Lesconil Paddle, kayak, planche à voile en sortie accompagnée après le travail.

Une bonne idée pour décompresser.

contact@centrenautiquelesconil.com +33 2 98 87 89 43

Une bonne idée pour décompresser.

Sur réservation. Centre nautique de Lesconil 2 Rue Victor Hugo Plobannalec-Lesconil

