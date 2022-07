After Work Schaeffersheim Schaeffersheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

SCHAEFFERSHEIM

After Work Schaeffersheim, 19 août 2022, Schaeffersheim. After Work

32 rue principale Schaeffersheim Bas-Rhin

2022-08-19 18:00:00 – 2022-08-19 Schaeffersheim

Bas-Rhin Schaeffersheim EUR Retrouvez-vous autour d’une tarte flambée, d’un bretzel ou d’un verre, après votre travail, pour un instant détente. Pause détente après le travail. Tartes flambées & un succulent Punch seront aux rendez-vous. +33 6 09 12 54 23 Retrouvez-vous autour d’une tarte flambée, d’un bretzel ou d’un verre, après votre travail, pour un instant détente. Schaeffersheim

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, SCHAEFFERSHEIM Autres Lieu Schaeffersheim Adresse 32 rue principale Schaeffersheim Bas-Rhin Ville Schaeffersheim lieuville Schaeffersheim Departement Bas-Rhin

Schaeffersheim Schaeffersheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/schaeffersheim/

After Work Schaeffersheim 2022-08-19 was last modified: by After Work Schaeffersheim Schaeffersheim 19 août 2022 32 rue principale Schaeffersheim Bas-Rhin

Schaeffersheim Bas-Rhin