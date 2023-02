After work Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’Évènement: Jura

After work, 7 juillet 2023, Saint-Laurent-en-Grandvaux . After work Place Pasteur Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

2023-07-07 – 2023-07-07 Saint-Laurent-en-Grandvaux

Jura L’amicale des Sapeurs-Pompiers du Grandvaux organise un afterwork, place pasteur à Saint-Laurent, vendredi 7 juillet.

Plus d’informations prochainement. amicalespdugrandvaux@gmail.com Saint-Laurent-en-Grandvaux

