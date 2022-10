After work Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drme

Montélimar

After work Montélimar, 20 octobre 2022, Montélimar. After work

Chemin des vignes Domaine du Bois de Laud Montélimar Drme Domaine du Bois de Laud Chemin des vignes

2022-10-20 – 2022-10-20

Domaine du Bois de Laud Chemin des vignes

Montélimar

Drme C’est l’heure de la seconde soirée afterwork du Domaine. Bières du Domaine et planches à partager. domaineduboisdelaud@orange.fr +33 6 49 45 32 58 Domaine du Bois de Laud Chemin des vignes Montélimar

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Drme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Montélimar Drme Domaine du Bois de Laud Chemin des vignes Ville Montélimar lieuville Domaine du Bois de Laud Chemin des vignes Montélimar Departement Drme

Montélimar Montélimar Drme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

After work Montélimar 2022-10-20 was last modified: by After work Montélimar Montélimar 20 octobre 2022 Chemin des vignes Domaine du Bois de Laud Montélimar Drme Drme Montélimar

Montélimar Drme