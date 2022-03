After work Léognan Léognan Catégories d’évènement: Gironde

Léognan

After work Léognan, 7 avril 2022, Léognan. After work Café Associatif Kawa Nhan 10 PLACE JOANE Léognan

2022-04-07 – 2022-04-07 Café Associatif Kawa Nhan 10 PLACE JOANE

Léognan Gironde Un moment de détente, de décompression après le boulot ou pas.

De la bonne musique et bonne compagnie assurées ! Pour consommer, il faut adhérer 1€ pour 1 mois ou 9€ pour toute l’année 2022. Un moment de détente, de décompression après le boulot ou pas.

De la bonne musique et bonne compagnie assurées ! Pour consommer, il faut adhérer 1€ pour 1 mois ou 9€ pour toute l’année 2022. +33 5 56 92 76 60 Un moment de détente, de décompression après le boulot ou pas.

De la bonne musique et bonne compagnie assurées ! Pour consommer, il faut adhérer 1€ pour 1 mois ou 9€ pour toute l’année 2022. Kawa Nhan

Café Associatif Kawa Nhan 10 PLACE JOANE Léognan

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Léognan Autres Lieu Léognan Adresse Café Associatif Kawa Nhan 10 PLACE JOANE Ville Léognan lieuville Café Associatif Kawa Nhan 10 PLACE JOANE Léognan Departement Gironde

Léognan Léognan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leognan/

After work Léognan 2022-04-07 was last modified: by After work Léognan Léognan 7 avril 2022 Gironde Léognan

Léognan Gironde