AFTER WORK JOST Montpellier, jeudi 8 février 2024.

AFTER WORK JOST Montpellier Hérault

Ne manquez pas les soirées « Jost Magic » !

Venez découvrir le JOST autour d’un apéro, au programme, nouvelles rencontres et discussions à thème en compagnie de Miss Buffet Froid.

Tous les créateurs pro et en devenir tous les acteurs du secteur de la culture et de l’Art réunis en un seul rendez-vous.

Entrée gratuite sous réservation!

En guest star: Julien de Bomerani .

50 Rue Isabelle Eberhardt

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 18:30:00

fin : 2024-02-08 21:30:00



