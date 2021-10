Léognan Léognan Gironde, Léognan After Work Game O’Clock Léognan Léognan Catégories d’évènement: Gironde

Tous les jeudis, c'est After-work au Kawa Nhan. Moment convivial garanti après le boulot pour décompresser de la journée ! A partir de 19h, Bruno , expert en jeux de tout genre, vous présente les règles de jeux d'ambiance . Libre à chacun de les tester avec nous. S'il vous ont plu, vous pourrez en profiter pendant 1 mois au café.

