After Work en Centre-Ville Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

After Work en Centre-Ville Montélimar, 5 mai 2022, Montélimar. After Work en Centre-Ville Rues sainte croix Places des halles Montélimar

2022-05-05 – 2022-05-05 Rues sainte croix Places des halles

Montélimar Drôme Rendez-vous place des Halles pour boire un verre, se restaurer mais surtout se détendre et taper du pied ! asso.candysound@gmail.com Rues sainte croix Places des halles Montélimar

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Rues sainte croix Places des halles Ville Montélimar lieuville Rues sainte croix Places des halles Montélimar Departement Drôme

Montélimar Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

After Work en Centre-Ville Montélimar 2022-05-05 was last modified: by After Work en Centre-Ville Montélimar Montélimar 5 mai 2022 Drôme Montélimar

Montélimar Drôme