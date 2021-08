Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique, Machecoul-Saint-Même AFTER-WORK DU VENDREDI Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Machecoul-Saint-Même

AFTER-WORK DU VENDREDI Machecoul-Saint-Même, 3 septembre 2021, Machecoul-Saint-Même. AFTER-WORK DU VENDREDI 2021-09-03 – 2021-09-03

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique Guitare- Violon – Bouzouki irlandais Session Irlandaise – Apéro – Tapas – Pizza en musique +33 2 40 31 44 79 https://coelho-resto-bistro-patio.business.site/ Guitare- Violon – Bouzouki irlandais dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Machecoul-Saint-Même Autres Lieu Machecoul-Saint-Même Adresse Ville Machecoul-Saint-Même lieuville 46.99286#-1.8224