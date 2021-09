Rumersheim-le-Haut Rumersheim-le-Haut Haut-Rhin, Rumersheim-le-Haut After work des associations Rumersheim-le-Haut Rumersheim-le-Haut Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Rumersheim-le-Haut

After work des associations Rumersheim-le-Haut, 17 septembre 2021, Rumersheim-le-Haut. After work des associations 2021-09-17 – 2021-09-17

Rumersheim-le-Haut Haut-Rhin EUR Envie de passer un moment convivial, d’échanger autour d’un verre, de se retrouver entre villageois ? Venez vous détendre aux after work des associations ! Buvette et petite restauration. Envie de passer un moment convivial, d’échanger autour d’un verre, de se retrouver entre villageois ? Venez vous détendre aux after work des associations ! Buvette et petite restauration. +33 3 89 26 04 05 Envie de passer un moment convivial, d’échanger autour d’un verre, de se retrouver entre villageois ? Venez vous détendre aux after work des associations ! Buvette et petite restauration. dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Rumersheim-le-Haut Autres Lieu Rumersheim-le-Haut Adresse Ville Rumersheim-le-Haut lieuville 47.85137#7.52287