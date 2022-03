After-Work by Orchestral Event Aux couleurs de la chance Hampton by Hilton Tours Centre,Place Anatole France,Tours,France Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Hampton by Hilton Tours Centre, Place Anatole France, Tours, France, le jeudi 17 mars à 19:00

Le tarif comprend : – L’accès à l’After-Work de 19H à 22H – Pièces de cocktails Sucrés / Salés – A l’occasion de la Saint Patrick deux pintes de bières ou boissons softs par personne – Thé & café – Animations by Orchestral Event – D’autres boissons avec ou sans alcool sont disponibles à la charge du participant au sein de l’hôtel Hampton.

Sur réservation

L'amusement et la détente sont remis au cœur du business !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T19:00:00 2022-03-17T22:00:00

