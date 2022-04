After Work & Brézème : Dégustation à La Garenne Livron-sur-Drôme Livron-sur-Drôme Catégories d’évènement: Drôme

Livron-sur-Drôme

After Work & Brézème : Dégustation à La Garenne Livron-sur-Drôme, 20 avril 2022, Livron-sur-Drôme. After Work & Brézème : Dégustation à La Garenne La Garenne 710 rue Van Gogh Livron-sur-Drôme

2022-04-20 18:30:00 18:30:00 – 2022-04-20 La Garenne 710 rue Van Gogh

Livron-sur-Drôme Drôme Le Domaine Lombard s’invite dans notre caveau pour une soirée dégustation autour de ses différentes cuvées.

Ses vignobles très confidentiels, situés sur des aires délimitées des coteaux de Livron-sur-Drôme invitent à la découverte… contact@garenne.net +33 4 75 55 44 54 La Garenne 710 rue Van Gogh Livron-sur-Drôme

