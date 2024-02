After-Work bien-être – Journée des Droits des Femmes – 08/03/2024 Chez Moi & Mes Enfants, le Tiers-Lieu du 13ème Paris, vendredi 8 mars 2024.

Le vendredi 08 mars 2024

de 18h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Moi & Mes Enfants organise un after-work bien-être à l’occasion de la journée des droits des femmes le vendredi 8 mars, de 18h à 21h.

Afin de célébrer la journée des droits de la Femme, Moi & Mes Enfants organise un parcours spécial pour vous mettre à l’honneur !

Des ateliers massage, réflexologie et socio-esthétique vous attendent !

Passez d’une activité à une autre !

Durant cet évènement vous pourrez faire le choix de suivre un parcours afin de bénéficier des 3 ateliers proposés (15 min par atelier pour que chacune puisse en bénéficier).

Tous les ateliers sont assurés par des professionnelles agréées !

Enfin, nous clôturerons cet atelier en beauté avec buffet & mocktails.

Afin que vous puissiez profiter totalement de ce temps pour vous, votre/vos enfant.s aura la possibilité de se faire garder dans notre local situé au 7 rue du Docteur Charles Richet pour les plus de 3 ans et au Tiers-Lieu, au 84 Boulevard Vincent Auriol, pour les plus petits.

C’est l’occasion idéale de vous accorder une pause bien méritée !

Nous vous attendons nombreuses pour la célébration de la journée des droits de la Femme ! ♀️

Informations complémentaires

Quand ? Vendredi 08 mars, de 18h00 à 21h00

Où ? Chez Moi & Mes Enfants : le Tiers-lieu, 84 boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris

Tarifs ? Gratuit pour tous !

Point de contact ? hello@moi-et-mes-enfants.com

Veuillez vous présenter 10 minutes avant le début de l’événement et veillez à nous prévenir en amont pour tout contre-temps/ retards/ empêchements.

Si vous souhaitez annuler votre inscription, il faut le faire 48h avant. En cas d’annulation de l’événement de la part de Moi & Mes Enfants, l’équipe s’engage à vous faire un avoir du prix de l’activité.

Chez Moi & Mes Enfants, le Tiers-Lieu du 13ème 84 Bd Vincent Auriol 75013

Contact : https://moi-et-mes-enfants-5d69a2653e575.assoconnect.com/collect/description/387050-s-tiers-lieu-13eme-saint-valentin-16-02-2024-18h-21h +33983677283 hello@moi-et-mes-enfants.com https://www.facebook.com/moietmesenfantsasso/ https://www.facebook.com/moietmesenfantsasso/

Moi & Mes Enfants