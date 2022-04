After work au Vélorail Sud Alsace Aspach-Michelbach Aspach-Michelbach Catégories d’évènement: Aspach-Michelbach

Haut-Rhin

After work au Vélorail Sud Alsace Aspach-Michelbach, 6 mai 2022, Aspach-Michelbach. After work au Vélorail Sud Alsace Aspach-Michelbach

2022-05-06 – 2022-05-06

Aspach-Michelbach Haut-Rhin EUR Après une journée de travail bien remplie, rien de mieux qu’une découverte de l’activité vélorail entre collègues ou amis pour se détendre, avec une boisson offerte ! Après une journée de travail bien remplie, rien de mieux qu’une découverte de l’activité vélorail entre collègues ou amis pour se détendre, avec une boisson offerte ! +33 7 88 52 56 46 Après une journée de travail bien remplie, rien de mieux qu’une découverte de l’activité vélorail entre collègues ou amis pour se détendre, avec une boisson offerte ! Aspach-Michelbach

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Aspach-Michelbach, Haut-Rhin Autres Lieu Aspach-Michelbach Adresse Ville Aspach-Michelbach lieuville Aspach-Michelbach Departement Haut-Rhin

After work au Vélorail Sud Alsace Aspach-Michelbach 2022-05-06 was last modified: by After work au Vélorail Sud Alsace Aspach-Michelbach Aspach-Michelbach 6 mai 2022 Aspach-Michelbach Haut-Rhin

Aspach-Michelbach Haut-Rhin