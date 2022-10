After work au château Haut Bourcier Saint-Androny Saint-Androny Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Androny

After work au château Haut Bourcier Saint-Androny, 20 octobre 2022, Saint-Androny. After work au château Haut Bourcier

Château Haut Bourcier Le Coudonneau Saint-Androny Gironde Le Coudonneau Château Haut Bourcier

2022-10-20 18:30:00 – 2022-10-20 21:30:00

Le Coudonneau Château Haut Bourcier

Saint-Androny

Gironde Saint-Androny EUR 12 20 Le château Haut Bourcier vous propose un afterwork au domaine avec de belles planches de charcuteries, fromages ou mixte, …

Un moment convivial afin d’échanger avant ces vacances de Toussaint.

Sur réservation, Le château Haut Bourcier vous propose un afterwork au domaine avec de belles planches de charcuteries, fromages ou mixte, …

Un moment convivial afin d’échanger avant ces vacances de Toussaint.

Sur réservation, +33 5 57 64 43 74 Château Haut Bourcier

Le Coudonneau Château Haut Bourcier Saint-Androny

dernière mise à jour : 2022-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Androny Autres Lieu Saint-Androny Adresse Saint-Androny Gironde Le Coudonneau Château Haut Bourcier Ville Saint-Androny lieuville Le Coudonneau Château Haut Bourcier Saint-Androny Departement Gironde

Saint-Androny Saint-Androny Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-androny/

After work au château Haut Bourcier Saint-Androny 2022-10-20 was last modified: by After work au château Haut Bourcier Saint-Androny Saint-Androny 20 octobre 2022 Château Haut Bourcier Le Coudonneau Saint-Androny Gironde Gironde Saint-Androny

Saint-Androny Gironde