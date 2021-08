Wettolsheim Wettolsheim Haut-Rhin, Wettolsheim After- Wine Wettolsheim Wettolsheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Wettolsheim

After- Wine Wettolsheim, 14 octobre 2021, Wettolsheim. After- Wine 2021-10-14 – 2021-10-14

Wettolsheim Haut-Rhin Wettolsheim EUR Dans un premier temps vous choisirez le vin que vous souhaiterez déguster, nous vous proposerons le délicieux met en accord avec votre choix. Vous choisissez votre vin, nous vous proposons le plat en accord. +33 3 89 80 79 14 Dans un premier temps vous choisirez le vin que vous souhaiterez déguster, nous vous proposerons le délicieux met en accord avec votre choix. dernière mise à jour : 2021-07-31 par Office de tourisme de Colmar

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Wettolsheim Autres Lieu Wettolsheim Adresse Ville Wettolsheim lieuville 48.06077#7.30197