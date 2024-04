AFTER WEEK DOMAINE DE LA BAUME Servian, vendredi 17 mai 2024.

AFTER WEEK DOMAINE DE LA BAUME Servian Hérault

Le Domaine de la Baume a le plaisir de vous annoncer le retour des After Week ! Venez passer une agréable moment aux côtés du groupe pop rock Wave qui vous ambiancera toute la soirée.

Les apéros de Lio, l’As Truck, la Maison du Jambon et la crêpe « Sarah’Zen » vous régaleront les papilles.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 19:00:00

fin : 2024-05-17

Lieu-dit La Baume

RN9

Servian 34290 Hérault Occitanie domaine@labaume.com

L’événement AFTER WEEK DOMAINE DE LA BAUME Servian a été mis à jour le 2024-04-04 par OT BEZIERS MEDITERRANEE