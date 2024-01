AFTER TRAVELLING Ubu Club Rennes, vendredi 23 février 2024.

Les Gordon (DJ set)Né d’un père taïwanais et d’une mère française, le musicien rennais Marc Mifune crée son projet Les Gordon en 2013. Cette même année, il se lance en live sans filet en précédant Stromae aux Trans Musicales, sur la scène du grand Hall 9. Multi-instrumentiste de formation classique, il s’est forgé une identité musicale faite de de samples de voix découpées, d’atmosphères mélancoliques et de sonorités électro-acoustiques enveloppantes. Lors de cet after, il officiera en DJ-set pour un mix d’electronica dansante, mélodique et nourrie de rythmes techno/house hypnotiques, au croisement des univers de Four Tet et de Caribou.YuYDJ originaire de Taiwan, YuY a vévu à Helsinki pour étudier les beaux-arts. Il en a profité pour explorer la scène clubbing de la capitale finlandaise, dans laquelle il a perfectionné un son riche en basses, quelque part entre house, techno et electronica teinté de dub. Revenu à Taipei en 2020, il arpente depuis clubs de la ville et festivals européens.

Tarif : 12.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 00:00

Ubu Club 1, rue St Helier 35000 Rennes 35