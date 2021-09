Marseille L'Embobineuse Bouches-du-Rhône, Marseille AFTER SURPRISE L’Embobineuse Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

AFTER SURPRISE L’Embobineuse, 3 septembre 2021, Marseille. AFTER SURPRISE

L’Embobineuse, le vendredi 3 septembre à 23:00

Vendredi sur le toit terrasse de la Friche il y a “J.E.S.T. Jour 3 AMI x ON AIR” avec Guess What, panoptique et Fiesta en el Vacio*. L’Embobineuse prépare quelque chose après. Qu’est-ce que c’est ? DEFECTIVE UNIT live [https://simplemusicexperience.bandcamp.com/…/defective](https://simplemusicexperience.bandcamp.com/…/defective)… + djz FREEOUL [https://lyl.live/search?q=alexio](https://lyl.live/search?q=alexio) DJON BULL [https://www.mixcloud.com/djonyfutur/](https://www.mixcloud.com/djonyfutur/) PANOPTIQUE [https://soundcloud.com/panoptique](https://soundcloud.com/panoptique) 3€ + adhésion 2€ [https://www.lembobineuse.biz/](https://www.lembobineuse.biz/)

3€ + adhésion 2€

♫♫♫ L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T23:00:00 2021-09-03T02:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'Embobineuse Adresse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille Ville Marseille lieuville L'Embobineuse Marseille