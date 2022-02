After-Ski tempête de neige Barèges Barèges Catégories d’évènement: Barèges

Hautes-Pyrénées

After-Ski tempête de neige Place du cinéma BAREGES Barèges

2022-02-13 17:00:00 – 2022-02-27

Barèges Hautes-Pyrénées A la descente du ski bus sur la place du cinéma, une tempête de neige et de cadeaux vous attend grâce à la loterie. Demandez votre bracelet aux animateurs dans le chalet afin de participer au tirage au sort qui aura lieu jusqu’à 19h en musique. Pour vous réchauffer une association du village vous propose son petit vin chaud au chalet… +33 6 73 89 85 46 Place du cinéma BAREGES Barèges

