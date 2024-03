After School Décibels : Adrien Legrand + Fyrs Jardin de Verre Cholet, jeudi 28 mars 2024.

After School Décibels : Adrien Legrand + Fyrs Découvrez Adrien Legrand et Fyrs en concert à la soirée « After School Décibels » Jeudi 28 mars, 18h30 Jardin de Verre Payant, sur inscription

MUSIQUES ACTUELLES

Adrien Legrand frictionne des chansons intimes avec des orchestrations au large spectre pop. Nul besoin de jouer fort, il préfère manier les silences pour offrir une place de choix au piano, à la voix et aux chœurs. Une façon de faire sa place tout en douceur, en exprimant des émotions simples, sans artifice, et en visant au cœur.

« Souffleur de feu », Adrien Legrand

Fyrs a fait partie de la sélection des Inouïs, les nouveaux talents artistiques du Printemps de Bourges. Il continue à se nourrir des influences des scènes indépendantes britannique et américaine. Son univers indie-folk et pop aux mélodies cinématographiques est d’une très belle sensibilité !

« Fake, fake, fake », Fyrs

Les élèves option musique du lycée Sainte-Marie restitueront le fruit de leur travail avec les deux artistes parrains Adrien Legrandet Fyrs qui se déroulera sous la forme d’ateliers dans le cadre du projet Décibels.

Le petit + : c’est gratuit pour les lycéens !

Musique actuelles

Jeudi 28/03 18h30

Tout public

De 8,50 € à 6 € | Gratuit pour les lycéens

À l’accueil/billetterie du Jardin de Verre

Par téléphone au 02 41 65 13 58

Sur le site Internet : https://www.jardindeverre.fr

Organisé dans le cadre du projet Décibels avec le soutien de la région Pays de la Loire. En complicité avec le lycée Sainte-Marie.

musique pop

© Clara de Latour